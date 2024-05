Reprodução/Globo Lexa, Juliano Floss e mais: os injustiçados da Dança dos Famosos

Temporada vem, temporada vai e o público do Dança dos Famosos sempre aponta injustiças com os participantes da competição. E na batalha atual não é diferente.

A cada domingo, os telespectadores comentam possíveis desavenças entre a produção e os competidores, seja com escolha de música ou notas dos jurados. Veja o que já foi comentado.

Tati Machado virou assunto na semana do funk por ter se apresentado com a música 'Te Prometo', parceria de Dennis DJ com MC Don Juan. Isso aconteceu porque a apresentadora ganhou notoriedade nas redes sociais com uma performance de 'Tá Ok', canção que foi tema de Henri Castelli na competição.

"Sacanagem a Tati Machado não ter dançado Tá Ok do Dennis com o Kevin o Chris. Essa música é completamente dela. Pecaram demais em ter dado essa música para o Henri Castelli", disse uma internauta; "Não acredito que deram a música marca registrada da Tati Machado para o Henri Castelli apresentar essa coisa horrível", reclamou outro.

Apesar das declarações, Tati conquistou a melhor nota na classificação geral naquela semana.





Lexa também foi motivo de revolta dos fãs do programa do Domingão por conta das notas baixas da cantora. Ao som de Joelma, a artista arrancou elogios dos telespectadores nas redes sociais, mas não agradou os jurados e parou na repescagem.

"Pode dormir tranquila que você foi injustiçada nas notas. Os paraenses, formados em todos os DVDs da Joelma, estão com você", comentou um internauta; "Foi a melhor dupla, aí Carlinhos dar 10 pra Lucy que tbm foi bem, mas Lexa foi melhor", apontou outra.





Juliano Floss chegou a desabafar nas redes sociais após a apresentação do ritmo Calypso e receber uma das menores notas.

"Obrigado pelo carinho. Está sendo muito difícil, mas em compensação nunca vi tanta gente me elogiando na vida, estou muito feliz. Acho que os jurados estão numas comigo, mas vocês e a Joelma aprovaram", declarou ele.

Entre os internautas, eles apontaram que o influenciador estaria sofrendo boicote dos jurados. "O Juliano Floss claramente sendo boicotado do Dança dos Famosos, ele é o melhor ali. Esses jurados são muito injustos", disse um telespectador; "É meio que muito perceptível como tão boicotando o Juliano Floss na Dança dos Famosos, mas ok", disparou outro.





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp