Dança dos Famosos promoveu a repescagem neste domingo (26)

Na noite deste domingo (26), foi ao ar a “Dança dos Famosos” no “Domingão Com Huck” . O programa desta semana foi a classificação da repescagem. São eles: Bárbara Reis, Lexa, Juliano Floss e Micael Borges. Ao todo, oito famosos competidores participaram da dinâmica — a lista completa conta com Talita Moretti, Klara Castanho, Henri Castelli e Bárbara Coelho.

O apresentador Luciano Huck explicou que a classificação traria uma dinâmica diferenciada. Nesta edição, ao invés de os votos serem por notas e conforme as apresentações, as duplas só saberiam as notas após todas as apresentações. Os mais votados retornaram à competição com os seis participantes que já estavam garantidos na final.

O juri foi formado por Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo, Zebrinha, Camila Queiroz, Christian e da plateia.





Veja os votos de cada um dos jurados:

- Carlinhos de Jesus: Micael Borges, Lexa, Talita Moretti e Bárbara Reis;

- Ana Botafogo: Talita Moretti, Micael Borges, Lexa e Bárbara Reis;

- Zebrinha: Micael Borges, Lexa, Juliano Floss e Bárbara Reis;

- Camila Queiroz: Klara Castanho, Lexa, Juliano Floss e Bárbara Reis;

- Christian: Juliano Floss, Bárbara Reis, Klara Castanho e Lexa;

- Plateia: Bárbara Reis (84% dos votos), Juliano Floss (67%), Micael Borges (66%) e Klara Castanho (53%).



O iG Gente separou quais foram os maiores injustiçados nesta edição do programa, segundo os internautas. Alguns como Lexa e Juliano Floss eram os mais requisitados para retornar à competição. Veja a lista .

