Reprodução/Instagram Angélica sobre viver relação não monogâmica com Luciano Huck: 'A gente fala sobre isso'

Angélica fez revelações íntimas sobre a vida com Luciano Huck em entrevista ao canal Ela, do jornal O Globo. A apresentadora de 50 anos abriu o jogo sobre qual espaço o sexo ocupa na vida do casal, disse que ela e Huck já conversaram sobre a não monogamia e confessou se perdoaria ou não uma traição. A loira, que é adepta dos brinquedinhos eróticos e já falou mais de uma vez sobre o assunto em público, ainda comentou a polêmica de ter presenteado a própria mãe com um vibrador. Confira abaixo trechos da entrevista:

Qual espaço o sexo ocupa na vida do casal: "Sempre teve espaço grande. Aí vieram os filhos e a energia vital se voltou para a maternidade. Agora que eles cresceram, passamos a olhar um para o outro de novo. Usamos brinquedinhos eróticos. A intimidade faz com que o sexo fique melhor. Diria que ocupa 60%, hoje".

Se ela e Luciano Huck já pensaram em deixarem de ser monogâmicos: "Não. Mas a gente fala sobre isso, temos amigos que são (não monogâmicos). Porém, dois desses casais adeptos da não monogamia não deram certo e os exemplos ficaram esquisitos".

Se perdoaria uma traição: "Dependendo do que fosse, sim. 'Tenho outra família há 20 anos'. Isso seria bem difícil de perdoar. 'Tive uma situação com outra pessoa'. Pode ser que perdoasse, mas nunca vivi uma situação assim. Já o Luciano, não sei se conseguiria [perdoar], acho que não".

Sobre ter presenteado a mãe com um vibrador: "Fiquei decepcionada com a quantidade de mulheres que me julgaram por isso, que acharam um exagero. Sou uma pessoa pública que desperta questionamentos. Minha intenção era de que as pessoas repensassem o próprio prazer".

