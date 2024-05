Reprodução Instagram - 19.5.2024 Fabiana Justus emociona familiares com aparição surpresa na festa da irmã caçula

A empresária e influenciadora Fabiana Justus , de 37 anos, surpreendeu os próprios familiares no último sábado (18), quando surgiu no aniversário de 4 anos da irmã caçula, Vicky. O reencontro foi marcado pela emoção dos parentes, que não seguraram as lágrimas.



Usando máscara de proteção, Fabiana compareceu ao evento, que ocorreu no interior de São Paulo, em um dos ranchos do pai dela — o apresentador Roberto Justus, de 69 anos. “Ninguém sabia de nada. A gente decidiu vir rapidinho, ficar ao ar livre, longe de todos, mas as menos ver a família e estar presente", disse ela, através das redes sociais.



Por estar em meio ao tratamento de uma leucemia , Fabiana não se aproximou muito dos familiares que estavam na festa. “Minha mãe ficou num mix. Muito feliz por me ver e com a preocupação de eu não chegar muito perto de ninguém, mosquitos etc.", pontuou ela, citando a mãe Sacha Chryzman.



A filha de Roberto Justus, que passou por um transplante de medula óssea, explicou aos seguidores que recebeu autorização médica para o encontro familiar. Fabiana Justus trata a doença desde janeiro deste ano, época em que tornou o diagnóstico público.

Fabiana Justus discursa junto com o pai, Roberto Justus Reprodução Instagram - 19.5.2024





