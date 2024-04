Reprodução/Instagram Esposa de Roberto Justus gasta R$80 em espiga de milho em restaurante

Ana Paula Siebert surpreendeu os seguidores ao revelar um dos seus pratos favoritos. A esposa de Roberto Justus exaltou a culinária do restaurante japonês em Miami, nos Estados Unidos.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora mostrou os pratos com sushis e tempurás, mas o que chamou a atenção foi as espigas de milho na brasa.





A janta da família aconteceu no Zuma Restaurant, onde o milho sai por US$ 16 dólares, equivalente R$ 80 reais.

Na descrição do local, o prato é assado e temperado uma manteiga de shissô, uma erva japonesa, e shichimi, uma especiaria apimentada tradicional do Japão.

