Reprodução Instagram - 24.5.2024 Alane Dias e Juliette Freire

A ex-BBB, bailarina e atriz Alane Dias, de 25 anos, marcou presença no evento São JUão, promovido pela vencedora do "BBB 21" Juliette , que ocorreu na madrugada desta sexta-feira (24). No entanto, Alane foi envolvida em uma polêmica com a anfitriã.





Isso porque internautas resgataram uma publicação de Alane na qual ela falava mal da campeã do "BBB 21". "Não me cancelem, mas não conseguiria conviver com a Ju", escreveu Alane em uma publicação feita no antigo Twitter, atual X, em março de 2021.





Após a postagem ser resgatada, Dias recebeu várias críticas, essencialmente dos 'Cactos', nome da base de fãs de Juliette Freire. Com a repercussão da polêmica, Alane veio a público se pronunciar e declarou que mudou de opinião sobre a cantora ao decorrer da participação dela no reality dirigido por Boninho.





"Esse tweet antigo é do início do BBB. Assim como a maioria por aqui, eu comentava o programa no Twitter. Do meio para o final, eu já era uma cacto de carteirinha. Parem de procurar treta onde não tem. Adorei te conhecer ontem pessoalmente, Juliette, sou fã da mulher que você é e da sua trajetória como cantora. Você brilha!", rebateu Alane.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp