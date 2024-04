Reprodução A ex-participante do BBB 24 revelou que estava apaixonada pelo cantor

No último domingo (14), Alane Dias foi eliminada do BBB 24 com 51,11% dos votos e participou do Bate-Papo BBB. Durante o programa da Globo, a bailarina revelou ter se apaixonado pelo cantor Denis Pinhoti um mês antes de ser confinada na casa mais vigiada do Brasil.



A ex-sister entrou no reality show com um anel de Denis Pinhoti que ganhou como recordação: "Eu estava super apaixonada mesmo". Ao longo de sua entrevista ao Bate-Papo BBB, o cantor enviou uma mensagem especial. "Eu espero que a gente possa se encontrar. Você é uma pessoa muito especial na minha vida. Beijo na sua boca", disparou.

Denis Pinhoti, de 30 anos, é cantor e vocalista da banda Fun7. Com dez anos de carreira, o artista ficou conhecido por seu estilo romântico e pela parceria com a cantora Lauana Prado, na canção Eu Volto, Prometo. E ele também tem contato com outros ex-BBBs, sendo seguido nas redes sociais por Gui Napolitano, Gustavo Benedeti e Fred Bruno.





No dia 9 de março, no aniversário de Alane Dias, ela conversou com Giovanna Lima e Raquele Cardozo sobre o acessório que ganhou de presente do ficante. No mesmo dia, Denis Pinhoti publicou um vídeo jogando altinha com a ex-BBB. Ele inclusive declarou torcida contra Isabelle Nogueira para que sua amada continuasse na competição.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko