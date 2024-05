Reprodução Instagram - 23.5.2024 Boninho faz homenagem romântica para Ana Furtado

Casados há 24 anos, o diretor de realities Boninho , de 62 anos, e a apresentadora e atriz Ana Furtado , de 50, estão aproveitando os dias de descanso em Nova York. Na última quarta-feira (22), Furtado usou as redes sociais para mostrar uma homenagem que ganhou do marido.





Boninho fez um gesto romântico para Ana e exibiu um vídeo do casal se beijando na Times Square, uma das principais áreas turísticas da cidade de Nova York, nos Estados Unidos. O lugar é conhecido pelos telões em que empresas e pessoas podem compartilhar vídeos após pagarem uma taxa.





“Quando o Boninho resolve aprontar. E me conquistar ainda mais! Existe amor na Times Square! Foi demais! Inesquecível! Te amo!”, escreveu a apresentadora como legenda do vídeo que publicou no Instagram. "Ana, minha paixão", dizia a mensagem do diretor na homenagem.





Após o fim do "Big Brother Brasil 2024", Boninho decidiu fazer uma viagem ao lado da mulher. O diretor deve voltar à Globo em agosto, mês em que a nova aposta da emissora, o reality "Estrela da Casa", tem estreia prevista. O programa será comandado pela ex-BBB e apresentadora Ana Clara Lima, de 27 anos.

