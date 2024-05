Reprodução Instagram - 23.5.2024 Marina Ruy Barbosa posa com joia de rubi

Conhecida pela trajetória como atriz em filmes, séries e novelas, Marina Ruy Barbosa, de 28 anos, está na França para o tradicional festival cinematográfico de Cannes. Além dos modelitos, ela tem chamado atenção pelas joias milionárias que tem usado.



No dia 17, por exemplo, a intérprete de Preciosa Montebello apostou em um conjunto de joias feitas com rubis, avaliadas em R$ 28 milhões. Na ocasião, ela estava em uma reunião promovida pela joalheria Chopard.



Já no domingo (19), a atriz surpreendeu ao passar pelo tapete vermelho com peças ainda mais caras. Com colar, brincos e anéis, as escolhas de Marina são estimadas em R$ 88 milhões. Além disso, Barbosa usava um vestido longo da Miss Sohee. A soma das joias usadas pela ruiva chega a aproximadamente R$ 116 milhões.



Outras celebridades também marcaram presença no Festival de Cannes 2024. É o caso de Bruna Biancardi, Maya Massafera , Isabelle Drummond e Rafa Kalimann, que conciliou a viagem com as gravações de “Família é Tudo”, atual novela das sete em que dá vida à vilã Jessica.

Marina Ruy Barbosa em Cannes Reprodução Instagram - 23.5.2024 Atriz tem chamado atenção pelos anéis, brincos e colares caríssimos Reprodução Instagram - 23.5.2024 Marina Ruy Barbosa ostenta joias de luxo com vestido longo Reprodução Instagram - 23.5.2024 Marina Ruy Barbosa vivenciou uma vilã no mais recente trabalho dela na Globo, a personagem Preciosa, de 'Fuzuê' Reprodução Instagram - 23.5.2024 Marina Ruy Barbosa posa com joia de rubi Reprodução Instagram - 23.5.2024





