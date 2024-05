Divulgação Marina Ruy Barbosa

O festival de Cannes já se habituou a receber a beleza de Marina Ruy Barbosa. A atriz, que cruzou o tapete vermelho do evento pela primeira vez em 2019, voltou a roubar a cena na noite desta sexta-feira (17).

A atriz marcou presença no prestigiado evento Trophée Chopard, que acontece durante 77º Festival de Cinema de Cannes. Desde 2001, a premiação é dedicada a incentivar os novos talentos do cinema e faz parte do calendário oficial do festival.

A atriz e empresária elegeu um vestido Giambattista Valli, marca de alta costura francesa adorada pelas estrelas de Hollywood, e uma combinação de colar, brincos e anéis com rubis e diamantes da joalheria Chopard. O look tem styling assinado por Pedro Sales e beleza por Patrick Ta.

“Como atriz, é impossível fazer isso. O festival é muito importante para a indústria, o que torna tão especial poder estar aqui. São oportunidades que jamais vou esquecer”, disse a atriz com exclusividade para a revista Glamour.