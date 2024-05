Reprodução/Instagram Maya Massafera

Com um look deslumbrante, Maya Massafera fez sua primeira aparição pública, neste sábado (18), após a transição de gênero.



A influenciadora marcou presença no 77º Festival Anual de Cinema de Cannes, na França, e encantou os seguidores com as novas fotos compartilhadas em seu Instagram.

Para a ocasião, Maya apostou em um vestido longo roxo de uma grife italiana, luvas de couro marrom e deixou os cabelos soltos.

"Cannes 2024", escreveu ela na legenda da publicação, que rendeu diversos elogios à youtuber.



"A mulher está um luxo", disse uma. "DEUSAAAAA, você é a minha mais nova obsessão", escreveu um perfil. "Tá linda demais", disse outra.

Em Cannes, Maya Massafera faz primeira aparição pública Reprodução/Instagram Em Cannes, Maya Massafera faz primeira aparição pública Reprodução/Instagram Em Cannes, Maya Massafera faz primeira aparição pública Reprodução/Instagram Em Cannes, Maya Massafera faz primeira aparição pública Reprodução/Instagram Em Cannes, Maya Massafera faz primeira aparição pública Reprodução/Instagram Em Cannes, Maya Massafera faz primeira aparição pública Reprodução/Instagram





Ataques transfóbicos

Maya Massafera retornou as redes sociais para compartilhar as primeiras fotos após a cirurgia de redesignação sexual. A publicação recebeu muitas mensagens de apoio de seguidores e famosos, como Pabllo Vittar, Sabrina Sato, Preta Gil, Ana Hickmann, entre outros.

Apesar do carinho, a influenciadora infelizmente foi atacada por comentários transfóbicos. Para se proteger dos ataques, primeiramente a apresentadora deixou liberado os comentários para os seus 'seguidos'. Agora, ela limitou todos os comentários.

Maya Mazzafera Reprodução/Instagram Maya Mazzafera Reprodução/Instagram Maya Mazzafera Reprodução/Instagram Maya Mazzafera Reprodução/Instagram Maya Mazzafera Reprodução/Instagram Maya Mazzafera Reprodução/Instagram Maya Mazzafera após transição de gênero Reprodução/Instagram Maya Mazzafera após transição de gênero Reprodução/Instagram Maya Mazzafera após transição de gênero Reprodução/Instagram Maya Mazzafera após transição de gênero Reprodução/Instagram Maya Mazzafera após transição de gênero Reprodução/Instagram