Filmes participantes do Festival de Cannes prometem ser sucesso em 2024 (Imagem: Reprodução digital | Cinema Inflável, Gullane, Globo Filmes, Telecine e Canal Brasil) 5 filmes indicados ao Festival de Cannes para você assistir

A 77ª edição do Festival de Cannes começou nesta terça-feira (14/05) e acontece até 25 de maio. O evento, conhecido por atrair grandes estrelas e cineastas, promete surpreender o público neste ano, especialmente após a divulgação dos longa-metragens que disputam a Palma de Ouro. Na lista, produções politicamente engajadas e filmes brasileiros estão entre os destaques.

Por isso, confira algumas das obras que serão exibidas no festival!

1. Motel Destino

Produzido por Karim Aïnouz, vencedor da mostra ‘Un Certain Regard’ de Cannes com ‘A Vida Invisível’, a produção brasileira concorre à Palma de Ouro na 77ª edição do festival de cinema. Na obra , Heraldo (Iago Xavier), um jovem de família humilde que cumpre pena em uma unidade socioeducativa, sai da detenção e se hospeda no Motel Destino. No local, ele conhece uma mulher que vive um relacionamento abusivo com um ex-policial, também dono do motel, e tudo muda quando eles se relacionam.

2. Kinds of Kindness

O grego Yorgos Lanthimos apresenta o seu primeiro filme após ‘Pobres Criaturas’. O longa, que traz Emma Stone novamente em destaque, narra três histórias diferentes que giram em torno de um policial. O homem tenta assumir o controle da própria vida enquanto lida com uma esposa que parece diferente e uma mulher que procura por habilidades especiais.

3. O Aprendiz

Dirigido pelo cineasta Ali Abbasi, o filme narra a trajetória profissional de Donald Trump entre os anos de 1970 e 1980, em Nova York. A trama segue o ex-presidente dos EUA (Sebastian Stan) na sua tentativa de erguer um novo império de negócios imobiliários. Além disso, narra a relação do jovem com o advogado Roy Cohn (Jeremy Strong) e outros importantes elos de poder.

4. Oh Canada

Dirigido por Paul Schrader, o filme reúne os atores Richard Gere, Jacob Elordi e Uma Thurman para contar a história do diretor americano Leonard Fife que, assim como muitos desertores, se muda para o Canadá para fugir da guerra no Vietnã e evitar o serviço militar.

5. Emilia Perez

Dirigido e roteirizado por Jacques Audiard, ‘Emilia Perez’ é uma obra ambientada no México e conta a história da advogada Rita (Zoe Saldana), que desperdiça o seu talento trabalhando em uma empresa que não serve à justiça, mas encobre crimes. Tudo muda quando ela recebe uma proposta indispensável do chefe do cartel, Juan Del Monte, que quer se aposentar e desaparecer do mapa.