MC Carol foi a atração principal do baile de "Bridgerton" , promovido pela Netflix na última segunda-feira (20). A artista cantou os principais hits da carreira e fez com que a dupla de protagonistas do seriado, Nicola Coughlan e Luke Newton , dançasse funk.





Na trama da gigante do streaming, os atores interpretam o casal Penélope e Colin. A Funk Orquestra ficou responsável pela abertura da festança, que contou ainda com a presença de outros famosos da classe artística, como Camila Queiroz e Klebber Toledo , que comandam o reality "Casamento às Cegas: Brasil" , exibido na Netflix.





MC Carol foi a 'rainha do baile' e referenciou a personagem Charlotte, derivada do spin-off "Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton". Em uma publicação na qual surgia caracterizada como a monarca, Carol escreveu na legenda: "Rainha Charlotte de Niterói".





Os primeiros quatro episódios da terceira temporada de "Bridgerton" já estão liberados no catálogo da plataforma de streaming da Netflix. A segunda leva que encerra a temporada será lançada no dia 13 de junho, com os episódios finais da história de amizade e amor envolvendo Penélope (Nicola Coughlan) e Colin (Luke Newton).

