Karen e Valmir

Karen e Valmir foi o casal improvável do reality. Desde as cabines, ambos tiveram que equilibrar a personalidades fortes para fazer a relação dar certo. No meio do caminho, eles também tiveram que mudar os planos com o falecimento de Dona Gigi, avó de Valmir, que entraria com ele até o altar. Apesar das adversidades, o casal consumou o casamento ao trocar 'sim' diante dos convidados.