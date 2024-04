Reprodução/Netflix Trailer de Bridgerton divide opiniões com enredo de Eloise; entenda

Os fãs de Bridgerton finalmente puderam dar uma olhada no que está por vir na terceira temporada da série. Nesta quinta-feira (11), a Netflix divulgou o primeiro trailer e acabou dividindo opiniões.





A sequência conta com a busca de Penelope Featherington (Nicola Coughlan) por um marido, destacando a amizade com Colin Bridgerton (LukeNewton) se transformando em amor.

🐝🐝🐝 ATENÇÃO, NAÇÃO POLIN: O TRAILER DE BRIDGERTON ESTÁ AQUI 🐝🐝🐝



A parte 1 da 3ª temporada estreia dia 16 de maio. pic.twitter.com/IEO76alLKX — netflixbrasil (@NetflixBrasil) April 11, 2024





Nas redes sociais, os internautas ressaltaram o fim da amizade entre Penelope e Eloise Bridgerton (Claudia Jessie). Os resumos já apontavam o nascimento de uma relação surpreendente com a Bridgerton com Cressida (Jessica Madsen) e a revelação acabou gerando comentários na web.

quando falaram que a Eloise ia ter uma “amizade improvável” tavam falando sério pic.twitter.com/fUSAViJGvC — isa 🐝 (@lovebridgerton) April 11, 2024









esperávamos: uma eloise mais madura



ganhamos: uma adolescente atrás de vingança pic.twitter.com/cYySMDXWjJ — mila living polin era 🪶 (@milaxcrane) April 11, 2024









Isso aqui é de lascar , quando vão evoluir a Eloise e pararem de fazer ela ser uma personagem insuportável ? É minha favorita mais tá difícil passar pano 🥴 #Bridgerton pic.twitter.com/qmzQkh4QE4 — Bia 🦋- Filha da Sylvie e uma 🌳. (@20bluebutterfly) April 11, 2024









anthony fez merda

colin fez merda

benedict também não é santo



Mas só a Eloise não pode errar que não tem defesa? pic.twitter.com/Cqr3LpgYse — cami (@brdgertoneloise) April 11, 2024

Eu sempre disse: se a s4 for da Eloise, eles vão fazer ela fazer uma cagada muito grande para que o publico fique meio puto com ela, ja que ela é a favorita da maioria.

Bridgerton gosta de preparar o próximo protagonista fazendo ele errar para gente ver eles mais humanos. pic.twitter.com/EGuxIN359r — bia • polin era (@bfeatherington) April 11, 2024









O novo ano da série será dividido em duas partes na Netflix. A primeira chega em 16 de maio; a segunda, em 13 de junho de 2024.

