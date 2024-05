Reprodução Instagram Wilma Petrillo e Gabriel Costa

Viúva de Gal Costa , Wilma Petrillo , de 74 anos, pediu que a Justiça de São Paulo marcasse uma audiência de conciliação entre ela e o filho de Gal, Gabriel Costa , de 18 anos. O pedido foi aceito e ambas as partes se encontrarão no dia 2 de julho, com o objetivo de definir como será feita a divisão dos bens da artista, de acordo com o "g1".





A audiência de conciliação foi pedida no mesmo âmbito do processo de Gabriel, que quer a nulidade de um documento assinado pelo próprio. No documento, o filho de Gal Costa reconhecia a união homoafetiva da mãe com Wilma. Mas, após a morte da matriarca, Gabriel disse ter sido coagido a assinar os papéis, que foram fundamentais para integrar Wilma como herdeira.





O embate familiar ainda conta com a suposta namorada de Gabriel Costa, que seria 33 anos mais velha do que ele . Segundo a defesa de Wilma, o jovem foi influenciado pela atual companheira amorosa a travar um embate judicial pela herança.

Outros pedidos judiciais

Além de ter solicitado a nulidade deste documento, Gabriel pediu que o corpo da cantora Gal Costa, que morreu, aos 77 anos, em 2022, fosse exumado. Isso porque ele afirmava ter dúvidas sobre o atestado de óbito da matriarca e queria uma perícia judicial para explicar o motivo da morte.





Gabriel declarou que a mãe morreu por causas desconhecidas e que nenhum médico estava no momento do falecimento para detalhar a causa do falecimento. A Justiça negou o pedido de exumação do corpo da musicista.





O que diz o atestado?

Segundo o atestado de óbito, Gal faleceu por conta de um infarto agudo no miocárdio. Fora o infarto, a cantora ainda teria morrido por complicações de um câncer de cabeça e pescoço.



