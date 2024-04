Reprodução Wilma Petrillo polemiza ao revelar que filho de Gal namora ex-sogra

O "Fantástico" exibido no último domingo (31) trouxe novos desdobramentos sobre o caso judicial envolvendo a morte da cantora Gal Costa. Em entrevista, a empresária Wilma Petrillo acusa o herdeiro Gabriel, 18 anos, de estar sendo manipulado pela namorada 30 anos mais velha. Essa mulher também seria a mãe de uma ex-namorada dele, ou seja, a ex-sogra.

O caso chamou atenção após Gabriel entrar na Justiça pedindo a exumação do corpo da cantora. Ele alega querer ter certeza do motivo que culminou na morte da mãe. Em novembro de 2022, mês do falecimento da artista, Wilma Petrillo dispensou fazer autópsia do corpo de Gal. Meses depois, a certidão de óbito apontou parada cardíaca e câncer.

Com 17 anos, Gabriel também assinou documentos que favoreciam Wilma como inventariante dos bens da cantora. Além disso, a empresária entrou na Justiça para ser reconhecido união estável entre ela e Gal. O pedido foi acatado também devido ao herdeiro confirmar a relação entre Wilma e a mãe. No entanto, agora, ele pede anulação desses documentos apontando ter sido coagido.

"[Ela diz que eram um casal] apenas para ela ser herdeira junto comigo. Para ela poder pegar uma porcentagem do dinheiro", aponta Gabriel. O jovem ainda relata que as duas brigavam diariamente e analisa que Gal era manipulada emocionalmente.

Em contrapartida, Wilma Petrillo alega que Gabriel está sendo influenciado pela atual namorada, 30 anos mais velha e mãe de uma ex-parceira dele.

"Ela está a fim de que o Gabriel seja o herdeiro e ela administre os bens dele", disse Petrillo à TV Globo. "Eu não tenho raiva do Gabriel por isso, porque sei que não é ele, é essa mulher."

Na mesma reportagem, Gabriel rejeitou a acusação: "Eu escolho com quem quero estar", enfatizou, se negando a detalhar a vida amorosa. "Eu mesmo abri os olhos, aí meus advogados me ajudaram e abriram mais ainda meus olhos. Não precisei de ninguém para me influenciar ou coagir".

