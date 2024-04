Reprodução O filho da cnatora irá recorrer para conseguir a exumação da mãe

Há uma semana, a Justiça de São Paulo negou o pedido de exumação do corpo de Gal Costa, que morreu em novembro de 2022. Gabriel Costa, responsável pela solicitação, não se deu por satisfeito e apresentou embargos de declaração para tentar reaver a decisão. De acordo com o filho da atriz, que está enterrada em São Paulo, o último desejo de ser enterrada com sua mãe, Mariah Costa Penna, no Rio de Janeiro, "estaria sendo desrespeitado".



Anteriormente, a juíza responsável pelo caso negou o pedido sob justificada de que o corpo de uma pessoa só pode ser exumado por determinação judicial ou de autoridade policial para investigações criminais, ou também por razões sanitárias. Entretanto, determinou que a Polícia de São Paulo investigue as circunstâncias da morte da artista.

O decreto nº 16.017/80 informa que "fora dos prazos estabelecidos [...], a exumação de corpos poderá ser autorizada, previamente, pela autoridade sanitária estadual nos casos de interesse público comprovado, bem como nos de pedido de autoridade judicial ou policial para instruir inquéritos".





Para Gabriel Costa, a decisão judicial seria suficiente para permitir o translado do corpo da mãe de São Paulo ao Rio de Janeiro. Ele apresentou à Leticia Bruning um parecer do perito Nelson Massini, que foi consultado sobre o caso.

"Exumar e trasladar o corpo de uma filha e trazer para outra cidade para ser sepultada ao lado de sua mãe como foi planejado e desejado por essa filha antes de sua morte e apoiada pelo seu filho que quer o cumprimento desse desejo é uma questão clara e inequívoca de garantir a dignidade humana e sua personalidade", constatou o perito.

A advogada de defesa do filho de Gal Costa ressaltou que a Justiça de São Paulo deve se manifestar com base na dignidade da pessoa humano e respeitar o último desejo da cantora de ser enterrada com a mãe. Vale lembrar que a decisão de colocá-la em São Paulo ao lado Vitalina Ramos Coelho, mãe de sua Wilma Petrillo, partiu da ex-empresária.

