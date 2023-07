Romance com Gal Costa mudou a vida de Wilma

Wilma, de 72 anos, conheceu Gal Costa no início da década de 1990, na primeira classe de um voo para Nova York. Petrillo não tinha onde se hospedar na cidade e aceitou o convite da cantora para ficar na casa dela. No Rio de Janeiro, Gal acolheu a viúva, que já era namorada dela, na cobertura em São Conrado. Petrillo, então, passou a gerir a carreira da cantora. As duas se casaram em 1998.