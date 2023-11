Reprodução/Instagram Rafa Vitti celebra 28 anos com cliques na praia

Rafa Vitti subiu a temperatura da internet ao compartilhar fotos na praia para comemorar seus 28 anos. A publicação no Instagram se encheu de elogios ao marido de Tata Werneck, que também se manifestou, com bom humor, como sempre. "É montagem, eu já vi ele ao vivo", escreveu a atriz nos comentários. "Casei com um touro mecânico", também disse ela.

Na legenda, Rafa falou: "28 anos!! Todo mundo falando pra mim em Retorno de Saturno… não sei direito o que significa, mas acho que tem a ver com academia ou com mais boletos. Obrigado por todas as mensagens de carinho!"

"Tata me perdoa", escreveu uma internauta. "Lindão", disse outra. "Desculpa Tata, mas o Rafa é meu crush da malhação desde 2014", acrescentou mais uma. "O aniversário é seu, mas o presente é da Tata Werneck", brincou outra fã.