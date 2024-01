Reprodução/Instagram - 23.10.2022 Tata Werneck mostra altura da filha e comemora: ‘Um marco’

Na manhã desta quarta-feira (3), Tata Werneck mostrou quando Clara Maria, de 4 anos, já cresceu.

"Uns momentos do meu amor maior. Minha pequenininha de 1,60. Primeira vez na família que alguém vai calçar mais que 36. Isso para nós é um marco", escreveu a atriz no post que fez com fotos da filha, fruto do relacionamento com Rafa Vitti.

Nos comentários, os seguidores de Tata se divertiram. "Tatá usando salto pra parecer maior que a deusa", brincou uma. "Meu Deus ela está grandona! O tempo passa muito rápido", comentou outra.

"A Tata compartilha o vestuário com a filha, que fofo", escreveu uma seguidora. "Ela é a cara da tata", elogiou mais uma.