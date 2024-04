Reprodução A recém-eliminada do BBB 24 comentou sobre sua relação com o brother

Nesta segunda-feira (8), Giovanna Lima participou do Café com Eliminado, no Mais Você, e apontou Davi Brito como o vilão do BBB 24. A ex-participante do reality show da Globo abriu o jogo sobre sua rivalidade com o motorista de aplicativo durante o confinamento.



Ana Maria Braga questionou sua visão sobre Davi Brito e Giovanna Lima disparou: "É o ponto de vista daqui de fora ou eu, de participante, lá de dentro?". A apresentadora esclareceu que gostaria de saber o próprio ponto de vista da recém-eliminada.

"A questão, na verdade, não é nem com ele pessoa. É como ele se portou como jogador lá. Então, assim, as atitudes que ele tomou pro jogo dele, que incomodavam a casa toda, causava desconforto com muita gente, era agressivo com as palavras. É isso que eu não compactuava, não gostava. Me incomodava", explicou.





"É uma postura que ele adquiriu como jogador. Eu respeito super, sei que ele como pessoa não é assim. Mas pelo o que eu vivi lá dentro, pelo desconforto geral da casa, era ele [o vilão]", complementou.

A apresentadora ainda perguntou quem será o campeão desta edição. "Queria muito que fosse a Isabelle, ela é incrível", começou. "Quem será, e não quem eu queria que fosse", interrompeu Ana Maria Braga. "Vou ter que responder a mesma pessoa que eu respondi da última pergunta, eu queria variar as pessoas... Mas, enfim, vai ser o Davi, né? Eu vi que ele está aí com muitos seguidores, muita torcida, ele não sai. A gente já sabia, né? Ele batia em todos os paredões e não saia, então a gente já tinha uma noção da força que ele tinha lá dentro", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko