Reprodução/Instagram Maiara posa de bíquini após receber críticas

A cantora Maiara aproveitou seu sábado (11) para renovar o bronzeado e curtir uma piscina. Através da função Stories, do Instagram, a artista postou uma foto utilizando biquíni de onça.

A publicação acontece após Maiara receber críticas por estar com a cintura muito fina e ter uma aparência "magra de mais". Fãs especularam que ela estaria utilizando remédio para emagrecer.

Na época, a sertaneja disse que emagreceu após mudar sua dieta e intensificar os treinos, sem negar ou confirmar o uso de qualquer medicamento. "Acho que está chegando aos 30 kg [perdidos], hoje devo ter entre 45 kg e 47 kg", declarou, em abril deste ano.

Já sobre as críticas, Maiara rebateu os "haters" e declarou estar feliz com seu atual porte físico. "É gosto de cada um. Se estiver saudável, está tudo certo. O resto vai se resolver. Meu 'gostosa' é estar assim", declarou, na época.

"Gosto do meu corpo assim, me sinto mais confortável. Se falar 'vamos encher esse corpo de músculo, não vou ficar feliz. Sou pequenininha, tenho 1,54. Gosto assim, magrinha e com a massa em dia. Queria reduzir mais gordura ainda", continuou.

Exercícios

Maiara também postou um vídeo em que aparece fazendo caminhada e exercícios neste final de semana. A cantora tem show marcado para o dia 23 deste mês, em Goiânia.

