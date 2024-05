Reprodução/Instagram A ex-participante do BBB voltou a usar roupas de frutas

Nesta sexta-feira (17), Beatriz Reis surgiu com um look de bananas em novo ensaio de fotos para comemorar seu aniversário de 24 anos. A ex-participante do BBB 24 relembrou sua participação no reality show da Globo, onde levou uma punição gravíssima e um sermão do diretor artístico Boninho por utilizar frutas como acessórios.



Em seu Instagram, a ex-sister compartilhou as fotos em comemoração: "Gente, hoje se inicia um novo ciclo em minha vida! Essa nova fase é marcada por todos vocês que me acompanham ao longo de todo esse tempo! Também da minha familia que é a minha base, dos meus amigos e acima de tudo de Deus, que é REAL! A mensagem que eu quero deixar para vocês é a mesma que falei no programa ao longo de todos esses meses, acreditem nos seus sonhos e não desistam porque eles podem se realizar! E sempre seja você!".

"Sou muito grata a Deus por ter escrito a história da minha vida, cheia de esperança, garra e força! Eu e minhas várias versões de Bia! Levo comigo minha essência, da qual muito me orgulho! É clichê mas vale dizer, hoje é meu aniversário m que marca o início de uma nova história… 'ERA UMA VEZ… É O BRASIL DO BRASIL…'", concluiu.





No dia 4 de abril, Beatriz colocou todos da casa mais vigiada do Brasil no Tá com Nada mais uma vez. "Atenção, dona Beatriz. A senhora foi avisada sobre o risco de fazer roupas com cascas de frutas e deixá-las em contato com a pele. A senhora vai receber uma punição gravíssima, menos 500 estalecas", disparou o Big Boss na ocasião.

A Beatriz botando a casa no TÁ COM NADA por causa do sutiã de banana #bbb24 pic.twitter.com/JhciukkHMa — Babi (@babi) April 4, 2024





*Texto de Júlia Wasko

