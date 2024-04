Reprodução/Instagram Maiara, da dupla com Maraisa, publica nova foto de biquíni

Maiara, da dupla com Maraisa, voltou a chamar atenção na web após publicar nova foto de biquíni. A cantora registrou um clique ao tomar sol na tarde de sábado (6) e dividiu opiniões dos fãs, quanto ao emagrecimento. Ela admitiu recentemente estar pesando 47kg.

"Gente, sou fã demais, mas sério que vocês estão achando isso normal?", perguntou um seguidor nos comentários da publicação. "Me julguem, mas está muito magra", escreveu outro. "Ela era tão bonita", lamentou uma terceira.

Em meio a inúmeros comentários maldosos, houve também quem defendesse a artista. "Antes de falar do corpo de alguém, se olhe no espelho. Galera da crítica: se ela está fazendo fotos com mais frequência e postando aqui, pode apostar que ela está feliz assim. Gente infeliz com o corpo não fica postando fotos...", disse uma fã.

A sertaneja também recebeu elogios. "Está linda, meu amor", opinou uma internauta. "Maravilhosa", comentou outra.

Segundo relatos nas redes sociais, Maiara começou o processo de emagrecimento há cinco anos e já passou por cirurgia bariátrica, colocação de balão intragástrico e lipoaspiração. Em entrevista recente ao gshow, a cantora disse que faz acompanhamento médico e que está feliz com o próprio corpo.

