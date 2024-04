Reprodução/Instagram Roberto Justus e esposa colocam apartamento de quase R$ 96 milhões à venda; fotos

Roberto Justus e Ana Paula Siebet colocaram o apartamento de Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, para vender. O casal pode ser visto no local diversas vezes no ano.

Recentemente, a influenciadora compartilhou uma foto da varanda do imóvel e chamou a atenção dos seguidores. De acordo com a Ela, ele está à venda por R$ 95,7 milhões.





O apartamento conta com cinco quarto, seis banheiros, cozinha gourmet ao ar livre, academia privativa e uma sauna.

Além disso, ele fica localizado no edifício Jade Signature, o condomínio 5 estrelas, em estilo resort, que abriga restaurante, bar, ginásio, spa, saunas e uma banheira de hidromassagem.





O espaço também possui pavilhão de praia privado, piscina aquecida, biblioteca, sala de bilhar, áreas de lazer e um quarto para adolescentes.

