Reprodução/Instagram Cesar Tralli, Rafaela Justus, Ticiane Pinheiro e a filha do casal, Manuella

Ticiane Pinheiro usou as redes sociais para falar dos planos de aumentar a família com Cesar Tralli nesta quarta-feira (22). A apresentadora respondeu uma caixinha de perguntas no Instagram e deu mais detalhes da vida do casal.



Leia também Gabriela Pugliesi apoia Viih Tube e Eliezer após Lua receber ataques

"Pensar a gente pensar, tentar a gente tenta, conseguir é uma outra história", disse ela. Tici e Tralli já são pais de Manuela, de quatro anos. A apresentadora ainda é mãe de Rafa Justus, filha do relacionamento dela com Roberto Justus.



Em seguida, ela contou mais da rotina do casal: "A gente costuma tomar café da manhã junto com a Manu e a Rafa, e aí cada um vai pra um lugar. As meninas vão pra escola e nós vamos para o trabalho. Mas no café da manhã pelo menos todo mundo tá junto".



Ticiane também falou da relação de Manu com Vicky, filha do ex-marido com Ana Paula Siebert. "Acho que elas vão ser super amigas, porque a Rafa é o ídolo das duas, né? Então o amor que ela tem pela Vicky transfere pra Manu e vice-versa", contou.

"Agora mesmo a Rafa me ligou e disse: "Mãe, posso levar a Manu pra casa da Vicky á que você está indo viajar?'. Então elas sempre estão juntas com a Rafa e serão grandes amigas", garantiu Ticiane.



+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente