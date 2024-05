Reprodução Instagram Viih Tube e Eliezer com a filha Lua

Convidado do “No Lucro”, programa da CNN, o ex-BBB e influenciador digital Eliezer surpreendeu os espectadores ao revelar que a empresa BabyTube, criada para a filha dele , já faturou mais de R$ 17 milhões.



De acordo com ele, o faturamento diz respeito apenas ao ano de 2023. Neste ano, a análise de retorno financeiro ainda não foi feita. “Até dezembro do ano passado, a gente tinha faturado R$ 17 milhões”, afirmou.



O ex-BBB ainda falou da festa de luxo que a primogênita ganhou . O marido de Viih Tube entregou que os gastos superaram R$ 5 milhões, mas, detalhou que conseguiu obter um lucro maior pela exposição da festividade nas redes sociais.



“A Viih fez um documentário da festa em tempo real, a gente foi monetizando nos pontos que conseguia para retribuir", disse ele. “Eu sei que o valor choca, mas para a gente tem um valor mais sentimental”.



“Não só por ser o aniversário de 1 ano da Lua, mas porque a gente conseguiu colocar o nosso sonho com a marca em prática. Então a gente conseguiu colocar a nossa animação que estava sendo trabalhada há quase seis meses, foi o nosso sonho como os donos da BabyTube vê aquilo acontecer”, acrescentou.



Eli também destacou que empresários contataram ele e Viih Tube para licenciarem a marca que eles criaram para Lua . “Depois que a festa acabou, passei 10 dias fazendo reuniões com grandes empresários, grandes marcas querendo me pagar para licenciar a BabyTube. Agora, colocando meus produtos no Brasil inteiro, eu acho que o retorno, colocando em números, já passa muito do valor do que foi a festa", finalizou.

Filha dos ex-BBBs ganhou uma série de festas criativas e elaboradas até completar 1 ano, nesta terça-feira (9) Reprodução/Instagram - 09.04.2024 1º mês - A primeira celebração com a bebê recém-nascida foi temática do filme ‘Monstros S.A.’. O casal usou macacões para a caracterização como Mike Wazowski e James P. Sullivan, enquanto Lua usou um body e um chapéu para incorporar a personagem Boo. Reprodução/Instagram - 09.04.2024 2º mês - O Xou da Xuxa foi inspiração para o segundo mesversário da bebê. Os pais e a filha se vestiram como paquitas e celebraram mais um mês da vida de Lua com uma decoração elaborada, que contou até com uma nave espacial da apresentadora. Reprodução/Instagram - 09.04.2024 3º mês - Com o sucesso do filme ‘Barbie’ em julho de 2023, os ex-BBBs aproveitaram a temática para o mesversário de Lua. Além do visual e decoração rosa, a bebê e os pais posaram em decorações que simulavam as caixas da boneca. Reprodução/Instagram - 09.04.2024 4º mês - Cada integrante da família se caracterizou como um personagem do programa ‘Teletubbies’ para a comemoração dos quatro meses. Enquanto Viih se vestiu como Po e Eliezer escolheu Tinky-Winky, Lua estava como o bebê Sol. Reprodução/Instagram - 09.04.2024 5º mês - As ‘Meninas Superpoderosas’ inspiraram as fantasias do quinto mesversário. Além dos pais e filha como Florzinha, Lindinha e Docinho, outros familiares também entraram na brincadeira e se caracterizam como outros personagens do desenho animado. Reprodução/Instagram - 09.04.2024 6º mês - Outro programa de TV foi tema da celebração dos seis meses de Lua. O trio se fantasiou como os personagens de ‘Família Dinossauro’ e recriou o cenário da série com a decoração. Reprodução/Instagram - 09.04.2024 7º mês - Viih Tube e Eliezer se caracterizaram como Bob Esponja e Lula Molusco para a celebração dos sete meses da filha. Lua foi vestida como Sandy Bochechas, enquanto outros personagens da animação também foram representados em fantasias dos familiares e até dos cachorros. Reprodução/Instagram - 09.04.2024 8º mês - Em dezembro, os ex-BBBs entraram no clima de Natal para o oitavo mesversário de Lua. A família se inspirou no filme ‘Esqueceram de Mim’ para as fantasias e decorações da festa. O evento contou até com a simulação de neve caindo no local. Reprodução/Instagram - 09.04.2024 9º mês - O nono mês de vida de Lua rendeu uma festa temática de outra animação, ‘Lilo & Stitch’. O casal se fantasiou como os protagonistas e depois copiou o visual havaiano da bebê para as fotos. Reprodução/Instagram - 09.04.2024 10º mês - O grupo britânico Spice Girls inspirou a décima festa dos meses de vida de Lua. A bebê usou uma peruca na caracterização como Emma, enquanto Viih estava como Geri e Eliezer se vestiu como Mel B. Reprodução/Instagram - 09.04.2024 11º mês - O último mesversário de Lua foi temático do filme ‘Shrek’. Viih e a filha se fantasiaram de Fiona e Eliezer estava como o ogro protagonista. Além de usarem tinta para as fantasias, a festa também simulou o pântano da animação e a família posou na lama. Reprodução/Instagram - 09.04.2024 Após uma série de festas elaboradas, o primeiro ano de vida de Lua também terá uma grande celebração. A festa vai acontecer entre 12 e 14 de abril, em um resort de luxo no interior de São Paulo. O evento tem o tema ‘No Mundo da Lua’ e 500 convidados vão curtir a grande estrutura preparada pelos ex-BBBs. Reprodução/Instagram - 09.04.2024





