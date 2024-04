Reprodução/Instagram Filha de Viih Tube e Eliezer incorpora Chiquinha em sessão de fotos

A filha de Viih Tube e Eliezer deu o que falar ao aparecer vestida de Chiquinha, de Chaves, em uma nova sessão de fotos.

Prestes a celebrar um ano da herdeira, a influenciadora compartilhou as imagens nas redes sociais e arrancou elogios dos amigos famosos e seguidores.





"Amanhã você faz um 1 ano! Meu Deus, como passou rápido! E eu já estava esquecendo de postar o ensaio de 11 meses, minha Chiquinha mais linda", escreveu a empresária na legenda da publicação.





Nos comentários, os internautas e celebridades se derreteram. "Pelo amor de Deus!!! Que coisa mais linda e fofa e tudo!!! Muito lindíssima", elogiou Ivete Sangalo; "Que bonequinha, apaixonada por essa Chiquinha", declarou uma seguidora; "Gente, que bebe perfeita! Viih, faça mais filhos porque seu útero é um pincel", brincou outra.

