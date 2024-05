Reprodução/Instagram Eliezer cumpre desejos de Viih Tube e web reage: 'Um marido desse'

Nesta quinta-feira (2), Eliezer compartilhou os primeiros desejos de grávida de Viih Tube. O casal anunciou que espera o segundo filho nesta semana no Mais Você .

O influenciador publicou um vídeo exibindo os pedidos gastronômicos da esposa e a sua luta para encontrá-los. Entre eles estavam, lasanha, milho-verde com manteiga e bife de fígado preparado por ele.

"Missão: Desejos da Viih já começou com sucesso", escreveu ele na legenda da publicação.

A influenciadora fez questão de comentar o empenho do marido. "Amor, você é tão incrível como pode, meu Deus o que fiz pra merecer", declarou ela.

Nos comentários, os internautas se encantaram com a dedicação do empresário. "A felicidade dele de achar o milho pra não ver ela irritada", "Para quem está criticando, achando 'frescura' é pura dor de cotovelo... É incrível ser valorizada e amada em cada detalhe", "Meu maior desejo na gravidez foi ter um marido como o Eli", disseram algumas delas.

Vale lembrar que Lua, filha mais velha de Eli e Viih, completou 1 ano neste mês e ela ficou responsável para revelação do irmãozinho. A bebê surgiu no programa de Ana Maria Braga com uma blusa estampada com a frase: "Promovida a irmã mais velha".





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp