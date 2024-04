Reprodução/Instagram - 13.04.2024 Eliezer e Viih Tube com Lua, em aniversário de 1 ano da filha





Lua, filha de Viih Tube e Eliezer, completou um ano e ganhou uma festa de três dias, em um resort de luxo no interior de São Paulo . O evento começou nesta sexta-feira (12) e teve uma comemoração temática de "Alice no País das Maravilhas", em que os convidados prepararam "cabelos malucos" para a ocasião.





Cerca de 400 pessoas foram convidadas para as celebrações da vida de Lua e algunas celebridades participaram de um desfile com penteados inusitados. "A primeira festa do mundo da Lua é o cabelo maluco do chá da Alice", afirmou Viih no Instagram, onde ainda relatou a emoção de ver a filha "curtindo muito" a festa.

Entre os famosos que marcaram presença na festa estão Lucas Rangel, Gkay, Thammy Miranda, Paula Amorim, Breno Simões, entre outros. Os convidados apostaram em tintas, balões e até brinquedos para fazerem os "cabelos malucos".





Recentemente, Eliezer rebateu críticas de internautas sobre a grandeza da festa de aniversário de Lua . O ex-BBB ressaltou como ele e Viih estão "gerando empregos" para mais de 200 pessoas com o evento.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: