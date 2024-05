Reprodução/Instagram Fernanda Paes e Victor Sampaio com a filha Pilar

Fernanda Paes Leme

A atriz e apresentadora deu à luz Pilar em abril deste ano. A primogênita é fruto da relação de Fernanda Paes Leme com o empresário Victor Sampaio . Mãe de primeira viagem, ela deixou o comando do videocast "Quem Pode, Pod" para se dedicar à maternidade.

Jeniffer Nascimento e Jean Amorim com a filha Lara



Jeniffer Nascimento

Conhecida pelas mocinhas que interpretou em novelas da Rede Globo, Jeniffer Nascimento é outra famosa que passará o primeiro Dia das Mães acompanhada da filha. Lara, fruto da relação entre a atriz e o também ator Jean Amorim, nasceu no dia 13 de dezembro de 2023.

Aguiar e Jhenny Santucci com o filho Gabriel



Jheny Santucci

Namorada de Arthur Aguiar, campeão do "Big Brother Brasil 2022", Jheny Santucci deu à luz Gabriel em fevereiro deste ano . O bebê é meio-irmão de Sophia Cardi Aguiar, da antiga relação de Arthur com a influenciadora digital Maíra Cardi.

Gabi Luthai e Teo Teló com o filho Pietro





Gabi Luthai

Pietro nasceu no dia 19 de abril. O recém-nascido é filho de Teo Teló, irmão do cantor sertanejo Michel Teló, e da cantora Gabi Luthai . "Quando dizem que é o melhor momento da vida, realmente estão te dizendo a verdade. Obrigada, Deus, toda equipe médica e meu amor, por trazer nosso filho à vida em um parto lindo! Nosso Pietro nasceu!", escreveu Luthai à época.

Mirella Santos e Gabriel Farias com a filha Luna





Mirella Santos

No dia 7 de fevereiro, Mirella Santos, uma das irmãs das Gêmeas Lacração, deu à luz Luna, primeira filha dela com o surfista Gabriel Farias . “Como um presente enviado do céu, Luna”, declarou o casal em uma publicação com as primeiras fotos da primogênita.

