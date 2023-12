Kátia Rocha Nasce Lara, primeira filha de Jeniffer Nascimento e Jean Amorim

Na última quarta-feira (13), Jeniffer Nascimento deu à luz Lara, sua primeira filha, fruto do relacionamento com Jean Amorim. A atriz compartilhou a notícia nas redes sociais nesta quinta-feira (14).

No perfil do Instagram, a artista publicou uma foto e um vídeo para anunciar a chegada da bebê, que nasceu após 13 horas de parto.





"No dia 13.12.2023 Renascemos! O dia mais incrível e inesquecível de nossas vidas! Lara trouxe a luz pra nossas vidas!", escreveu ela na legenda da publicação.

Diversos amigos famosos comemoraram a chegada de Lara. "Ah seja bem-vinda Larinha!!!! Titia te ama muito", disse Camila Queiroz; "Parabéns!!!! Benção divina!", comentou Débora Nascimento; "Viva! Viva!!! Seja bem-vinda lindeza", declarou Ivete Sangalo.

