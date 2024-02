Reprodução/Instagram Nasce Luna, primeira filha de Mirella Santos e Gabriel Farias

Nasceu! A influenciadora Mirella Santos e o surfista Gabriel Farias se tornaram papais e deram as boas-vindas à primeira filha, Luna. A chegada da herdeira foi anunciada nesta quarta-feira (7).

Através do Instagram, o casal publicou diversos registros do parto de Luna. Além de Gabriel Farias, a irmã gêmea de Mirella, Mariely Santos, também marcou presença no momento especial.

"Como um Presente enviado do céu… Luna", dedicou a influenciadora na legenda da publicação.

Nos comentários, fãs do casal celebraram a chegada de Luna. "Seja bem-vinda coisa linda", dedicou uma seguidora. "Aaaaaaa muito feliz por vocês, que seja muita benção essa criança na vida de vocês, boa recuperação Mi", desejou outra.