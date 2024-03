Reprodução/Instagram Gabi Luthai e Teo Teló revelam nome do filho

Gabi Luthai surpreendeu os fãs neste sábado (16) ao compartilhar o nome que escolheu para o herdeiro. A cantora está à espera do primeiro filho, fruto do relacionamento com Teo Teló, irmão do cantor Michel Teló.

“Nosso momento chegou”, escreveu ela na legenda que acompanha um vídeo no qual aparece com o parceiro, estourando balões com nomes como Davi, Luca, Luigi, Téo e Pietro. “Finalmente vamos contar pra vocês o nome do nosso filho! Vocês estavam ansiosíssimos, né?”

O casal então começa a estourar os balões, até o último, que contém um body branco, com o nome “Pietro”, revelando finalmente o nome escolhido. Confira o vídeo:

+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: