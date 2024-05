Reprodução Instagram - 9.5.2024 Anitta veste blusa do Brasil durante ida à favela

A cantora e compositora Anitta , de 31 anos, usou as redes sociais na última quarta-feira (8) para compartilhar alguns registros do passeio dela por uma favela no Rio de Janeiro . De shorts super cavado e com blusa do Brasil, a funkeira ainda usava chinelos brancos e um boné.







Na ocasião, Anitta estava na garupa de uma moto e passou pelos becos e vielas da região. A musicista está no Rio de Janeiro desde a participação especial que fez no show da rainha do pop, Madonna, no último sábado (4). A cantora brasileira, inclusive, deixou de ir a um compromisso internacional para se apresentar.





Convidada para o tradicional Met Gala , que ocorreu na última segunda-feira (6), a funkeira optou por permanecer no Brasil para a "The Celebration Tour" e não foi ao evento de moda e alta costura. Antes do show, Anitta e Madonna já eram próximas.





Isso porque, em 2019, elas lançaram em parceria a canção “Faz Gostoso” . A composição foi o primeiro funk cantado por Madonna, além ter sido a primeira vez em que a artista internacional cantou em português. A faixa faz parte de “Madame X” , álbum de estúdio da rainha do pop.

