Reprodução Instagram - 8.5.2024 Dançarinos de Madonna curtem dias de folga no Brasil

Embora a “The Celebration Tour” tenha terminado no último sábado (4) , parte da equipe do balé de Madonna resolveu estender a passagem pelo Brasil. Sem a presença da cantora, que já retornou aos Estados Unidos, os dançarinos aproveitaram para curtir as férias.



Nicolas Huchard, por exemplo, renovou o bronzeado na Região dos Lagos, em Búzios . As praias paradisíacas estão com baixo fluxo de pessoas. Isso porque a temporada de turistas se inicia nas férias, em meados de junho. Ele chegou ao estado com Madonna, que se hospedou no Copacabana Palace.







Outro bailarino que decidiu aproveitar para conhecer a cultura histórica do estado foi Donnie Jr. Duncan. Ele esteve na Pedra do Sal. O monumento fica perto do Largo da Prainha, na cidade do Rio de Janeiro .



Já a coreógrafa Megan Lawson aproveitou para conhecer o Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo . Na ocasião, ela estava acompanhada da dançarina Dana Japa.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp