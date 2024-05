Reprodução/Twitter Madonna dá beijão em bailarina durante show

Madonna levou 1,6 milhão de pessoas para a Praia de Copacabana na noite de sábado (4). O show histórico é o último da turnê "The Celebration", que celebra seus 40 anos de carreira. Veja a seguir as imagens polêmicas da apresentação!

Simulação de sexo oral

Desde o início da carreira, Madonna não tem medo de chocar. A Rainha do Pop apresentou no Rio um verdadeiro espetáculo sobre liberdade sexual.

Um dos momentos mais aguardados da noite era a presença de Anitta, que subiu ao palco durante a apresentação da faixa "Vogue". Ela atuou como "jurada", ao lado da loira, dando notas para bailarinos que executavam movimentos sensuais.

Durante a perfomance, as duas chegaram a simular que estavam recebendo sexo oral dos dançarinos ao vivo no palco. Assista à cena abaixo:



MEU DEUS ANITTA E MADONNA ISSO FOI DEFINITIVAMENTE ICÔNICO TO PASSANDO MAL pic.twitter.com/EPVlXciUwf — gabriel WICKED (@gaaboell) May 5, 2024





Beijo lésbico

Forte defensora da causa LGBTQIA+, o show de Madonna teve diversos momentos de trocas de carícias homoafetivas, tanto por parte de seus bailarinos, quanto do público presente. A prória cantora deu um beijão de lingua em uma de suas dançarinas, que inclusive estava com os seios à mostra, durante a perfomance da música "Hung Up". Confira:

obrigada madonna por inventar o beijo lésbico pic.twitter.com/GdpIThaYQE — myspaceanna (@thecovntes) May 5, 2024





Bailarinas com o peito de fora



Em "Hung Up", as bailarinas de Madonna apareceram no palco com os seios à mostra. A cena foi, inclusive, televisionada na TV aberta e acabou virando meme nas redes sociais.

Vocês estão entendendo que a Madonna colocou as dançarinas tudo com os peitos de fora, na Globo, TV aberta e ao vivo? Puta que pariu. Só podia ser na performance da MAIOR MÚSICA POP DA HISTÓRIA, vulgo HUNG UP pic.twitter.com/qh8RMj0RsZ — Galvão ss (@galvaoss) May 5, 2024









Tradutora desconcertada

Madonna deu trabalho para a tradutora na transmissão da Globo. A profissional precisou suavizar algumas das declarações da artista, que envolviam palavrões, termos com conotação sexual e histórias quentes.

Em dado momento, a mulher usou a expressão "fez um carinho" para traduzir ao público uma fala da cantora sobre sexo oral. O episódio repercurtiu na web.

a tradutora sem saber como traduzir a Madonna dizendo que fez um blowjob ( equivalente a chupeta 😂) ela se saiu muito bem #celebrationTourInRio pic.twitter.com/uVTqZcCZkx — GeorgeAlbuquerque (@Georgealbuquerq) May 5, 2024





a madonna fazendo a tradutora falar safada, bunda suja e periquita em rede nacional #MadonnaCelebrationTourInRio #MadonnaInRio pic.twitter.com/gYhwMavC0j — fernando (@fernandosebert) May 5, 2024

Simplesmente a tradutora da Madonna falando "sinto a minha periquita" em plena Rede Globo de Televisão. Não há palavras. Fascinante. #MadonnaNaGlo — Gabriel Vaquer (@bielvaquer) May 5, 2024

