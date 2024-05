Reprodução/Instagram O segurança do evento foi demitido após ofuscar as celebridades

No dia 1° de maio de 2023, Eugenio Casnighi trabalhou como segurança de Kylie Jenner no MET Gala. Um ano depois, o modelo foi informado que estaria novamente no evento, mas foi surpreendido dias antes com a notícia de que estava fora do trabalho de segurança de celebridades após ser acusado de ser "bonito demais" e ofuscar as estrelas de Hollywood. Em suas redes sociais, o rapaz contou mais detalhes da situação.





"Acabei de ser demitido do Met Gala. Lembra de mim? Então, nunca falei sobre isso porque estava sob NDA. É engraçado que eles me demitiram para que eu possa dizer o que quiser agora. O que aconteceu, trabalhei para o MET Gala como modelo e recepcionista em 2022 e 2023, e era para eu fazer isso este ano. Hoje é sexta, o MET Gala é na segunda e me avisaram hoje que me cortaram, eles me demitiram porque me tornei viral no ano passado", disparou.

"Então eles disseram que 'você fez isso por causa de você, então não podemos mais permitir que você trabalhe lá. Então, sinto muito que você tenha sido demitido, como quiser chamar'. Então deixe-me dizer que funciona um pouco. Como no ano passado, eles me disseram que eu ficaria com Kylie Jenner a noite toda e eu a ajudei no que ela precisasse", explicou.

"É engraçado porque o MET Gala e a empresa que não vou falar me demitiram. Querem que o modelo trabalhe no tapete vermelho, querem que as pessoas sejam notadas. Eles literalmente me disseram 'nós escolhemos você porque gostamos mais de você do que de outras pessoas para estar com essa celebridade'. Mas quando as pessoas tiraram fotos da celebridade real, não eu, da celebridade real, como Kylie Jenner e estava ao lado dela, é claro que acabei na foto e eles disseram que 'você fez isso por si mesmo, então não queremos mais trabalhar com você'", acrescentou.





"Fui confirmado para trabalhar este ano, há um mês, tenho e-mails, tenho mensagens, mas por enquanto vou parar por aqui, posso dizer muito mais, porque legalmente posso dizer o que quiser agora, mas deixe-me saber nos comentários se quiser saber mais", concluiu.

Nas redes sociais, internautas reagiram à situação. "Meu Deus imagina você ser demitido porque é BONITO", comentou um dos usuários do Twitter/X. "Como é difícil ser bonitah", brincou outro. "Tá meio óbvio que a querida ficou incomodada que foi ofuscada por ele e pediu pra demitirem ele, né?", disse outro. "Infelizmente famosos detestam não ser o foco", afirmou outro.

