Foto: Reprodução / Instagram / @madonna Madonna vem ao Brasil, revela produtor





Está confirmado: Madonna volta ao Brasil em 2024 . Pelo menos é o que garante o conceituado produtor William Orbit, em uma postagem realizada em sua conta oficial no Instagram nesta segunda-feira (22).

Orbit disse que o Brasil está incluído na megaturnê The Celebration Tour, que revisita os 40 anos de sucesso da diva do pop.





A informação foi dada no momento em que William Orbit comentava sobre o álbum Ray Of Light , um dos grandes sucessos comerciais de Madonna, lançado em 1998, no qual trabalhou e que pretendia retomar os trabalhos com a hitmaker de Vogue .

"Às vezes fecho os olhos e sonho em criar outro álbum 'Ray of Light' com ela , e com todos os filhos dela, que estão tão bem integrados. […] Ahhh. Mas, com uma turnê até o outono, com o Brasil agora incluído, isso é improvável. É um trabalho árduo fazer isso todas as noites e dar o melhor de si" , disse Orbit.

As datas dos shows de Madonna no Brasil ainda não foram divulgados.