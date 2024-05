Reprodução Instagram Bruno Mars

O cantor e compositor Bruno Mars , de 38 anos, já tem data marcada para retornar ao Brasil. Ele fará vários shows em outubro deste ano , mesmo mês em que completa 39 anos. O artista, inclusive, quer fazer uma festa no Brasil para comemorar mais um ano de vida.



Em entrevista à revista eletrônica “Fantástico”, no último domingo (5), Mars destacou o quanto gosta de se apresentar para os fãs brasileiros . O músico ainda diz que a última vez que veio ao Brasil foi “tão incrível” que ele quer comemorar o aniversário no país.



“Os shows no Brasil sempre são diferentes porque a energia das pessoas é diferente. A última vez foi tão incrível que agora eu quero comemorar o meu aniversário lá”, iniciou o cantor, que esteve em solo brasileiro no ano de 2023, quando se apresentou no “The Town” .



Bruno completa 39 anos no dia 8 de outubro, data em que já tem show marcado. “É dia 8 de outubro, e tem um show nesse dia no Brasil. Avisem a todos, é a festa de aniversário brasileira do Bruno”, continuou o artista, conhecido por escrever letras românticas .



Em outubro, a turnê “Bruno Mars Live in Brazil” começa no dia 4, no Rio de Janeiro. Nos dia 8 e 9, Mars se apresenta em São Paulo. O encerramento ocorre no dia 17 com um show feito em Brasília.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp