Reprodução/Instagram 10.09.2023 Bruno Mars passa temporada no Brasil para apresentações no The Town

Bruno Mars se prepara para seu segundo show no The Town, festival de música que acontece Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e aproveitou a tarde deste domingo (10) para atiçar os fãs brasileiros.

O cantor postou um clique em que aparece com um filtro engraçado e usando a camisa da Seleção Brasileira: "Ei, Brasil, o que faremos esta noite?", escreveu ele na legenda. Vários famosos brasileiros responderam o astro havaiano.





"Dançar ao seu som, Bruninho. A gente ama você", escreveu a atriz Taís Araújo. A ex-BBB e apresentadora Thelminha e a influenciadora Pequena Lo escreveram em inglês: "Eu te amo, gatinho". Astrid Fontenelle também arriscou uma mensagem em inglês: "Dançar com você, Bruninho".

“Te quero, gatinho!", brincou Hugo Gloss em referência a frase que o cantor disse durante sua primeira apresentação no festival, no último domingo (3). A apresentadora Tati Machado também fez menção à frase: "Bora, gatinho!!!". Veja o momento no vídeo abaixo:

Momento em que Bruno Mars solta um ‘It’s me, Bruninho’ em seguida ‘Eu quero você, gatinha”. 🇧🇷✨ pic.twitter.com/607cln2Hjn — Bruno Mars Access (@BrunoMarsAccess) September 4, 2023













+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente!