Divulgação The Town: Bruno Mars é confirmado no último dia de festival

Isso não é um teste! Bruno Mars virá ao Brasil em 2023 para se apresentar no The Town, em São Paulo.

O cantor foi confirmado como atração principal do dia 10 de setembro no palco Skyline. Iza e Jão se apresentam no mesmo dia.





Com a notícia, o nome do artista foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter com os fãs celebrando a volta dele em solo brasileiro.

Além disso, Bruno também comemorou a novidade ao colocar uma bandeira do Brasil no seu perfil da rede social.





🇧🇷 — Bruno Mars (@BrunoMars) February 3, 2023





O The Town acontece nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023 no Autódromo de Interlagos. A venda do The Town Card, ingresso que equivale a um ingresso de gramado, sem data, válido para um dia do evento, começa a partir do dia 14 de março.

Foo Fighters, Ludmilla, Maroon 5, Post Malone e Racionais MC's também se apresentam no festival.

