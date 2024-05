Reprodução/Instagram Bruno Mars anuncia shows no Brasil com ingressos que chegam a R$1 mil

Nesta quinta-feira (2), Bruno Mars anunciou as datas dos quatro shows que fará no Brasil em outubro. As cidades que recebem o cantor são, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

Celebrando o aniversário no país, o artista se apresenta no Rio no dia 4, no Estádio Nilton Santos; em São Paulo, nos dias 8 e 9, no Estádio Morumbis; e em Brasília, no dia 17, na Arena BRB Mané Garrincha.

Os ingressos vão de R$235 a R$1.250 com pré-venda nos dias 6 e 7 de maio, e vendas gerias no dia 8. As entradas serão vendidas pela Ticketmaster.

Quanto custa os ingressos para o show do Bruno Mars?

Rio de Janeiro — Estádio Nilton Santos

Pista Premium — R$ 625 (meia) a R$ 1250 (inteira)

Pista | Cadeira Sul — R$ 325 (meia) a R$ 650 (inteira)

Cadeira Inferior | Leste e Oeste — R$ 400 (meia) a R$ 800 (inteira)

Cadeira Superior | Leste e Oeste (A e B) — R$ 275 (meia) a R$ 550 (inteira)

São Paulo — Estádio MorumBIS

Pista Premium — R$ 625 (meia) a R$ 1250 (inteira)

Pista — R$ 325 (meia) a R$ 650 (inteira)

Cadeira Inferior — R$ 390 (meia) a R$ 780 (inteira)

Cadeira Superior — R$ 430 (meia) a R$ 860 (inteira)

Arquibancada — R$ 235 (meia) a R$ 470 (inteira)

Brasília — Arena BRB Mané Garrincha

Pista Premium — R$ 625 (meia) a R$ 1250 (inteira)

Cadeira Inferior — R$ 395 (meia) a R$ 790 (inteira)

Arquibancada — R$ 275 (meia) a R$ 550 (inteira)

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp