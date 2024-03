Foto: Harper Smith Segundo site, Bruno Mars tem dívida de US$ 50 milhões em Las Vegas





De acordo com informações do site NewsNation , o cantor Bruno Mars estaria devendo US$ 50 milhões ao famoso cassino MGM na cidade de Las Vegas (EUA), por apostas em jogos .

O curioso é que Mars tem parceria com o MGM Casino desde o ano de 2016 para a realização de uma residência . Por cada noite de apresentação, o hitmaker de Just The Way You Are recebe US$ 1,5 milhão .





"(A MGM) basicamente é a dona dele. Ele ganha US$ 90 milhões por ano com o acordo que fez com o cassino, mas tem que pagar a dívida. Tirados também os impostos, Mars recebe US$ 1,5 milhão por noite” , disse uma fonte ligada ao NewsNation .

Lembrando que Bruno Mars já possui um histórico como jogador de pôquer .

Até o momento, nem o artista e a MGM s e manifestaram sobre o assunto.