Gilberto Haider Bianca Rinaldi

Bianca Rinaldi, que está no ar na novela "A Infância de Romeu e Julieta", do SBT, também terá um mesacast para chamar de seu, que será lançado no mês de outubro. A ideia é jogar luz a temas como "conciliar a maternidade com o mercado profissional", "o desenvolvimento tanto das crianças quanto dos pais diante das transformações que seus filhos estão enfrentando", "puberdade", "primeiros namorados", "independência" e "desencantos da vida adulta", só para citar alguns exemplos.





Antes disso, porém, a intérprete de Vera Monteiro, na história infantojuvenil adaptada por Íris Abravanel, lança uma ação em sua conta no Instagram que consiste em selecionar um nome para a atração da web. O objetivo é que os admiradores da atriz enviem sugestões de títulos; desse modo, ela escolherá um. O vencedor ganhará a oportunidade de assistir à gravação do episódio de número um, que acontece ainda este mês, em São Paulo. Ah, e o resultado será anunciado no dia 11 de setembro.