Andréia Sorvetão

Andréia Faria, conhecida como Xiquita Sorvetão, entrou no grupo para substituir Heloísa no ano seguinte. Sorvetão continuou nos holofotes ao posar na “Playboy” após deixar o cargo de paquita, período em que ainda trabalhou no humorístico “Os Trapalhões”. Além da carreira como atriz, também é influenciadora e já participou de realities como “A Fazenda” e “Power Couple”, este último com o marido, o cantor Conrado. Não tem boa relação com Xuxa.