Divulgação Marlene e Geraldo





Marlene Mattos está de volta à televisão. Conhecida por gerir carreira e vida de Xuxa durante muitos anos, Marlene Mattos fechou com a RedeTV! e será a diretora do programa dominical de Geraldo Luís, o "Geral do Povo", que estreará no dia 7 de janeiro de 2024.

“Durante todos esses anos de televisão posso afirmar que em tudo o que fiz e faço tenho a paixão como companheira (...) Senti falta de algo que fizesse meu espírito de competidora feliz, então o convite da RedeTV! e do Geraldo Luís, a quem sempre admirei e tive carinho pelo contador de histórias que é, chegou na hora certa e ‘desencarrilhou esse vagão inventivo’. Minha experiência aliada à força dos meus 73 anos bem vividos vão me ajudar a motivar uma equipe de produção para um trabalho comprometido, sobretudo em levar ao ar o melhor do Geraldo Luís para o seu público”, afirma Marlene.





Com direção-geral de Marlene Mattos, o ‘Geral do Povo’ pretende emocionar, envolver e inspirar o telespectador. Embalado por histórias reais, Geraldo Luís trará para a TV aberta um domingo repleto de alegria e emoção, dedicado ao povo brasileiro. A cada edição, o público acompanhará um programa diferente, com muitas surpresas, novidades e diversão para toda a família.

“Estou voltando aos domingos, Brasil! Vou começar o ano encontrando o meu povo e contando histórias reais. Com Marlene Mattos faremos, em equipe, um domingo para a família, com muita emoção e diversão. Marlene sabe de televisão e acredita neste meu retorno aos domingos", comentou Geraldo Luís.

Empresária, produtora e diretora de televisão, Marlene Mattos possui uma carreira que se estende por mais de três décadas. Sua jornada na televisão inclui passagens pelas principais redes do país, como TV Manchete, Band, SBT e uma permanência de 25 anos na TV Globo, onde começou como assistente administrativa do ‘Sítio do Picapau Amarelo’. Na mesma emissora, atuou como diretora de núcleo do ‘Mais Você’ e ‘Caldeirão do Huck’, produziu e dirigiu ‘Jovens Tardes’ e todos os programas apresentados por Xuxa Meneghel, de quem também foi empresária.

Recentemente, Marlene Mattos viralizou ao aparecer no documentário de Xuxa, exibido pela Globoplay e Globo. A conversa entre a empresária e a apresentadora dividiu opiniões na web, já que Marlene revelou que trancava Xuxa em quartos de hotel, além de ditar as regras na vida pessoal e profissional da rainha dos baixinhos.