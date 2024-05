Reprodução Globo 'Velozes e Furiosos 4' - 29/4

Nesta segunda-feira (29), os amantes da franquia “Velozes e Furiosos” podem matar a saudade dos personagens mais destemidos dos longas-metragens. O quarto filme será exibido. Na trama, Toretto (Vin Diesel) quer vingar a morte da namorada.

Reprodução Globo 'Alexandre e o Dia Terrível, Horrível, Espantoso e Horroroso' - 30/4



Indicada para toda a família , a comédia infantil é livre para todos os públicos. O enredo gira em torno de Alexandre Cooper (Ed Oxenbould), que deseja que todos da família tenham um dia ruim. Entre aventuras e trapalhadas, os personagens aprendem sobre lições familiares.

Reprodução Globo 'Meu Malvado Favorito' - 1/5



Uma das animações mais famosas da indústria cinematográfica chega às telinhas no feriado do dia 1º de maio. A narrativa mostra um vilão malvado que adota três crianças e passa a ser conquistado pelo amor fraternal das ex-órfãs.

Reprodução Globo 'Poderes Extraordinários' - 2/5



O que fazer quando todos descobrem que você tem superpoderes? É com esse desafio que Ruth (Gugu Mbatha-Raw) precisa lidar neste filme de ficção científica que é sucesso de crítica e público e mostra uma jovem em busca da própria proteção.

Reprodução Globo 'Roubo nas Alturas' - 3/5



Após descobrirem que foram vítimas de um golpe, funcionários de um luxuoso prédio de alto padrão arquitetam uma reviravolta. Na tentativa de recuperar o dinheiro perdido, eles planejam um roubo para conseguirem ser ressarcidos.





