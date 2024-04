Reprodução TV Globo - 22.3.2024 Atores são elogiados por cenas de 'Renascer'

Escrito por Bruno Luperi, o remake de “Renascer” chegou à uma das maiores catarses da trama: o assassinato de José Venâncio ( Rodrigo Simas ), um dos filhos do patriarca José Inocêncio (Marcos Palmeira). O momento foi ovacionado pelos espectadores na última segunda-feira (22).



Dentre os personagens citados, João Pedro ( Juan Paiva ), Inácia (Edvana Carvalho), Venâncio e Inocêncio foram os mais elogiados. O assassino Egídio ( Vladimir Brichta ) também se tornou um dos assuntos mais comentados.

Confira a reação da web:

precisamos dizer o quão artistas é vladimir brichta, juan paiva, rodrigo simas, marcos palmeira e edvana carvalho são.



IMPECÁVEIS. ARREPIANTES. QUE NOVELA BOA. #renascer pic.twitter.com/5lkBO8ZsBn — alice 🎨 (@alicxss) April 23, 2024





o Zé Inocêncio é um desgramado mas ver ele reviver a cena de perder quem ama é devastador, e o Marcos palmeira um grande ator tal qual Humberto carrao sofrendo por Maria santa #Renascer pic.twitter.com/Xezcw0omXk — lore (@jempoem) April 23, 2024









o mais forte dessa cena foi a mais perfeita tradução da “impotência” de saber que não há nada mais que podia ser feito. marcos palmeira BRILHANTE, que obra! #Renascer pic.twitter.com/HSe8gOyQDr — ni (@niglows) April 23, 2024





Juana Paiva e Rodrigo Simas são a prova de como Malhação faz falta na formação de atores desse calibre. #Renascer pic.twitter.com/EXwRYYMQWN — Joy Maria (@joycemcsantos) April 23, 2024



No capítulo desta terça-feira (23), os desdobramentos da morte de Venâncio serão mostrados ao público. Uma sequência mostrará ainda o retorno de Maria Santa (Duda Santos) , que verá o filho em outro plano astral e o ajudará a encontrar a paz.



Inconsolável por ter perdido um dos herdeiros, o protagonista interpretado por Marcos Palmeira verá o encontro entre eles. Além disso, Buba (Gabriela Medeiros) voltará para a fazenda a fim de contar a verdade sobre a falsa gestação que inventou, o que mexerá ainda mais com os ânimos de Inocêncio.



Prevista para ficar no ar até setembro deste ano, “Renascer” será substituída por “Mania de Você”, trama contemporânea de João Emanuel Carneiro . A nova narrativa das nove gira em torno da rivalidade de duas cozinheiras e do triângulo amoroso formado por elas com o galã da novela.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente:

$ $